, 64 просмотра Спецоперация силовиков напугала очевидцев в Екатеринбурге На перекрестке Технической и Кишиневской улиц свидетели видели, как на территории стройки бойцы ОМОН в касках и с автоматами укладывали на землю строителей. В городском управлении МВД сообщили, что проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал". Полицейские, сотрудники Уголовного розыска, Росгвардия и ОМОН проверяют причастность иностранных граждан к нарушениям миграционного законодательства и преступлениям. У них берут отпечатки пальцев и заносят в базу. Это мероприятие проводится по всему городу, пишет Е1.