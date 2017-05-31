, 43 просмотра В Екатеринбурге провайдер присылает счета за интернет после смерти клиента Слушать Слушать Прошлой осенью мужчина приостановил до 2017 года действие договора с компанией МТС, вскоре после этого он скончался и интернетом никто не пользовался. Вдова покойного спустя несколько месяцев получила счет за услуги. Сотрудники розничной сети действовали в рамках законодательства и договора, - рассказала пресс-секретарь МТС в Свердловской области Елена Юрина. По её словам, наследники мужчины должны переоформить договор на себя и тогда его можно будет расторгнутьЭта процедура противоречит Гражданскому кодексу, - рассказала дочь покойного, юрист и член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина ПетроваПетрова добавила, что сейчас она общается с сотрудниками МТС и настаивает на аннулировании задолженности.