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14:46, 31 мая 2017 ,  43 просмотра
В Екатеринбурге провайдер присылает счета за интернет после смерти клиента
Прошлой осенью мужчина приостановил до 2017 года действие договора с компанией МТС, вскоре после этого он скончался и интернетом никто не пользовался. Вдова покойного спустя несколько месяцев получила счет за услуги. Сотрудники розничной сети действовали в рамках законодательства и договора, - рассказала пресс-секретарь МТС в Свердловской области Елена Юрина. По её словам, наследники мужчины должны переоформить договор на себя и тогда его можно будет расторгнуть Слушать Эта процедура противоречит Гражданскому кодексу, - рассказала дочь покойного, юрист и член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова Слушать Петрова добавила, что сейчас она общается с сотрудниками МТС и настаивает на аннулировании задолженности.
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