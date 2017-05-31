, 33 просмотра

В Екатеринбурге на некоторых маршрутах завтра не исключены перебои в работе общественного транспорта

Это связано с началом действия закона о запрете на работу водителям с иностранными правами. У перевозчиков было несколько лет, чтобы переучить своих сотрудников, однако не все успели это сделать. В Муниципальном объединении автобусных предприятий говорят, что два года назад организовали переобучение сотрудников и завтра все автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию, пишет портал 66.RU.