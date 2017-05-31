, 48 просмотров Евгений Куйвашев поручил министрам лично участвовать в подготовке и проведении мероприятий ко Дню России Об этом и.о.губернатора заявил сегодня на заседании областного правительства. По его словам, также члены правительства должны лично участвовать в подготовке и проведении мероприятий в День защиты детей, День молодежи, День памяти и скорби и других, сообщает Департамент информполитики губернатора. Отметим, что День защиты детей будут отмечать завтра. В Екатеринбурге главной площадкой праздника станет Исторический сквер, где пройдут концерт и выставка пожарной техники.