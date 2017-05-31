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Муниципальная дума Асбеста рассмотрит заявку на референдум о строительстве сурьмяного производства в городе в течение 20 дней

Накануне избирком Асбеста зарегистрировал инициативную группу граждан на проведение референдума. Если дума утвердит общенародное голосование, оно состоится 10 сентября в день выборов губернатора области. "Национальная сурьмяная компания" хочет построить в Асбесте завод. Местные активисты опасаются, что вредное производство нанесет серьезный ущерб экологии. Ранее по этой же причине жители Дегтярска не позволили построить этот завод в своем городе, сообщает "Политсовет".