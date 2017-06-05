Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
14:07, 05 июня 2017 ,  96 просмотров
Завершено расследование уголовного дела бывшего директора "Водоканала" в Камышлове
Сергея Сажаева обвиняют в присвоении и растрате. По версии следствия, с 2012 года по 2015 он заключил фиктивные договоры на оказание услуг с индивидуальными предпринимателями. Они должны были помочь в подготовке бухгалтерской отчетности. По факту эту работу выполняли сотрудники бухгалтерии "Водоканала". По этому же принципу Сажаев заключал фиктивные договоры на обслуживание потребителей. Ущерб от таких действий составил почти миллион рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Материалы дела переданы в суд, бывшему руководителю МУП грозит до 6 лет заключения.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Дмитрий Москвин политолог, кандидат политических наук.
Пора уже всерьез говорить о будущем страны в связи с коллапсом государственности
Считаю: 1) надо воспользоваться ситуацией фактического упразднения классического государства на...
05 июня , 63 просмотра
БЛОГИ
Фёдор Крашенинников политолог, эксперт, консультант по PR, публицист
Внешняя политика России в тупике конспирологии
Непрекращающаяся цепь скандалов вокруг обвинений руководства и спецслужб России в попытках смены ре...
05 июня , 44 просмотра
БЛОГИ
Анна Кирьянова Психолог, писатель
Есть два пути к неудачам и депрессии: короткий и длинный
Первый путь почти мгновенно приведёт к болезням, бедности и проблемам. Надо начать замечать все пло...
02 июня , 381 просмотр
СМИ2
АНОНСЫ
06 июня "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
06 июня "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ ИЮНЬ 2017
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Как Вы оцениваете ситуацию с экологией (вода, воздух, почва, свалки и т.д.) в Свердловской области?
Число проголосовавших: 20
05 июня
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения