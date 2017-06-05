, 96 просмотров Завершено расследование уголовного дела бывшего директора "Водоканала" в Камышлове Сергея Сажаева обвиняют в присвоении и растрате. По версии следствия, с 2012 года по 2015 он заключил фиктивные договоры на оказание услуг с индивидуальными предпринимателями. Они должны были помочь в подготовке бухгалтерской отчетности. По факту эту работу выполняли сотрудники бухгалтерии "Водоканала". По этому же принципу Сажаев заключал фиктивные договоры на обслуживание потребителей. Ущерб от таких действий составил почти миллион рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Материалы дела переданы в суд, бывшему руководителю МУП грозит до 6 лет заключения.