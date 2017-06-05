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Центробанк собирается разработать национальную криптовалюту

Об этом сообщила зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Она пояснила, что речь идет о виртуальном аналоге рубля. Пилотные проекты Банк России будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией "Финтех". Первые наработки появятся через 2-3 года, пишет ТАСС. Эксперты посчитали это предложение странным. Национальной криптовалюты быть не может, - рассказал финансовый аналитик Виталий КалугинТакже ЦБ предполагает внедрение российской криптографии, чтобы защитить все операции и все виды сделок, если цифровая валюта будет использоваться для сделок.