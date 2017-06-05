, 391 просмотр Следователи заинтересовались неработающей школой в Среднеуральске, директор которой получала зарплату Слушать Учебное заведение находится на реконструкции уже 10 лет, но руководство и сотрудники получают зарплаты и премии. Следственным отделом в Верхней Пышме организована проверка, - рассказал представитель областного управления Следственного комитета Максим ЧалковШкола №19 в Среднеуральске закрылась в 2007 году. Как пишут городские СМИ, директор заведения Светлана Лаврова – сестра бывшего председателя городской думы Владимира Черноусова. Внимание к этой школе привлек депутат свердловского ЗакСо Дмитрий Ионин, он снял для своего видеоблога сюжет о ситуации в учебном заведении.