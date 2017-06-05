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"ВИМ-Авиа" объявила о полном прекращении до октября полетов в Турцию

Отменены до 15 июня рейсы из Екатеринбурга, Москвы и Казани в Сочи, Симферополь и другие города. Из расписания изъято 22 рейса, туроператоры в ручном режиме пересаживают клиентов на самолеты других авиакомпаний, либо предлагают вернуть деньги. Напомним, в конце мая – начале июня произошли длительные задержки рейсов из Екатеринбурга в турецкий Даламан. "ВИМ-Авиа" объяснили сбой поздним возвращением самолетов с осмотра, пишет "Новый день".