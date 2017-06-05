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Житель Екатеринбурга помог разъехаться автомобилистам, застрявшим в пробке на перекрестке Малышева и Комсомольской

Там сломался светофор, что сильно затруднило ситуацию. Регулировщика не было и его роль взял на себя рядовой водитель. Об этом рассказал порталу Е1 автоюрист Дмитрий Ларионов. Он отметил, что такая самодеятельность опасна – если на перекрестке случится авария, то знаки регулировщика не будут учитывать при разборе дела. Впрочем, водители благодарили его за помощь и неравнодушие, машины быстро разъехались. Позже на перекресток заступил штатный инспектор ГИБДД, в центре организации движения пообещали отремонтировать светофор.