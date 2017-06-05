Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
14:47, 05 июня 2017 ,  86 просмотров
На Петербургском экономическом форуме представители Свердловской области договорились о запуске образовательного проекта с производителем самолетов "Боинг"
Об этом рассказал врио губернатора Евгений Куйвашев. Он не раскрыл детали сотрудничества, но выразил уверенность, что проект будет реализован. Кроме того, были подтверждены договоренности о строительстве второго завода  "Урал Боинг Мануфэктуринг" в "Титановой долине". Также представители Свердловской области провели переговоры о сотрудничестве с представителями индийского правительства, сообщает Департамент информполитики губернатора.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Дмитрий Москвин политолог, кандидат политических наук.
Пора уже всерьез говорить о будущем страны в связи с коллапсом государственности
Считаю: 1) надо воспользоваться ситуацией фактического упразднения классического государства на...
05 июня , 63 просмотра
БЛОГИ
Фёдор Крашенинников политолог, эксперт, консультант по PR, публицист
Внешняя политика России в тупике конспирологии
Непрекращающаяся цепь скандалов вокруг обвинений руководства и спецслужб России в попытках смены ре...
05 июня , 44 просмотра
БЛОГИ
Анна Кирьянова Психолог, писатель
Есть два пути к неудачам и депрессии: короткий и длинный
Первый путь почти мгновенно приведёт к болезням, бедности и проблемам. Надо начать замечать все пло...
02 июня , 381 просмотр
СМИ2
АНОНСЫ
06 июня "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
06 июня "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ ИЮНЬ 2017
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Как Вы оцениваете ситуацию с экологией (вода, воздух, почва, свалки и т.д.) в Свердловской области?
Число проголосовавших: 20
05 июня
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения