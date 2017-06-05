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На Петербургском экономическом форуме представители Свердловской области договорились о запуске образовательного проекта с производителем самолетов "Боинг"

Об этом рассказал врио губернатора Евгений Куйвашев. Он не раскрыл детали сотрудничества, но выразил уверенность, что проект будет реализован. Кроме того, были подтверждены договоренности о строительстве второго завода "Урал Боинг Мануфэктуринг" в "Титановой долине". Также представители Свердловской области провели переговоры о сотрудничестве с представителями индийского правительства, сообщает Департамент информполитики губернатора.