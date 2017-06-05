, 93 просмотра Экс-начальник РОВД Екатеринбурга Борис Тимониченко встретился в суде с предполагаемым киллером Олегом Дудко Процесс начался сегодня в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Тимониченко явился на суд, но заявил, что будет говорить, только если судья будет изучать доказательства. В суде Тимониченко сидит у клетки с Дудко, подозреваемый и потерпевший почти не смотрят друг на друга, пишет Е1. Покушение на Тимониченко было совершено в январе 2016 года. 25 мая подельник киллера - Игорь Казаков был осужден на 4,5 года в колонии строгого режима. Он дал признательные показания.