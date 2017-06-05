, 87 просмотров Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман прочитал лекцию на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве Он рассказал о книгах и писателях, которые изменили его мировоззрение, и о том, почему, по его мнению, политики должны читать в детстве сказки – потому что в сказках читается душа народа. По словам Ройзмана, с представителями других культур и народов легче общаться, зная их сказки. Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в Москве уже в третий раз. Всего на площади построили 12 площадок, на которых в течение нескольких дней выступали именитые писатели и поэты, общественные деятели и политики. В воскресенье свою автобиографическую книгу "Личная жизнь" представила публике Наина Ельцина – пишет Е1.