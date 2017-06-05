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Дорогу между Каменском-Уральским и Екатеринбургом без предупреждения перекрыли

Это выяснилось сегодня утром, был закрыт проезд по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. На автобусных остановках в деревнях и поселках люди напрасно дожидались транспорта, автобусы пошли в объезд. Водителям личного автотранспорта пришлось искать пути объезда. На Южном автовокзале сообщили, что идет плановый ремонт железнодорожного переезда под селом Логиново. Поэтому с 4 по 11 июня билеты до Логинова, поселка Марамзино и деревни Златогорова продаваться не будут из-за изменения маршрутов.