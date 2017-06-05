, 67 просмотров Власти Екатеринбурга создали группу для обсуждения места строительства храма Святой Екатерины Кроме первого предложения - в акватории Городского пруда, рассмотрят варианты строительства на Площади Труда, где храм стоял изначально, а также в сквере у Театра Драмы. Рабочая группа собрана по поручению ВРИО губернатора Евгения Куйвашева. Возглавит группу замгубернатора Сергей Швиндт, в нее войдут сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, архитекторы, представители градостроительной области. Об этом сказано в официальном письме первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова в Общественную палату города. Этот орган в рабочей группе будет представлять юрист Екатерина Петрова. К обсуждению привлекут и представителей областной Общественной палаты, пишет Znak.com. Напомним, жители Екатеринбурга весной провели две массовые акции против строительства храма в акватории Городского пруда.