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В Екатеринбурге с 10 по 12 июля впервые пройдет международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum

Он проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Российского экспортного центра. Предполагается, что на форум приедут более 200 потенциальных покупателей. Это первые лица компаний из стран Африки, Европы, Центральной и Восточной и Юго-Восточной Азии, Южной Америки. Форум позволит российским производителям не просто презентовать свою продукцию "наудачу", а предлагать ее заинтересованному покупателю, нацеленному на заключение контракта. Директор деловой программы выставки "Иннопром" Антон Атрашкин отмечает, что важно обеспечить реальную пользу участникам выставки. Что касается заинтересованности - в первую очередь иностранные покупатели интересуются продукцией компаний, работающих в сферах машиностроения и станкостроения, пишет "Деловой Квартал".