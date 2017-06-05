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Полиция поймала мошенника, которого подозревают в краже 12 миллионов рублей у екатеринбуржцев

28-летнего создателя финансовой пирамиды "Уралмикрозайм" искали три года и обнаружили в Саратове. По данным следствия, в уральской столице злоумышленник долгое время руководил кредитной организацией, которая принимала вклады от граждан под 180% годовых. Офис фирмы располагался на улице Онежской. Ни одной выплаты люди так и не дождались, с начала 2014 года директор фирмы перестал выходить на связь с клиентами. В полицию обратились более 40 обманутых граждан, сообщили E1.RU в городском МВД. Злоумышленник был задержан сотрудниками ДПС на территории Саратовской области при проверке документов, – пояснили в полиции. Сейчас мужчина помещён под стражу, где будет находиться до решения суда. После прохождения необходимых процедур его этапируют в Екатеринбург.