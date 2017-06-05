, 69 просмотров Екатеринбурженка Александра Морозова заняла второе место на знаменитом ультрамарафоне Comrades в ЮАР Александра работает экономистом в клинике лазерной косметологии, она уже давно участвует в марафонских забегах. Главным условием было уложиться в отведенный лимит – 12 часов. Свердловскую область на соревнованиях представляли 8 бегунов-любителей. Кроме Морозовой в команде был видный чиновник - начальник Департамента информполитики губернатора Александр Иванов. Он преодолел дистанцию в 87 километров за 10 часов 4 минуты. Остальные уральцы тоже уложились в лимит, хотя трасса проложена по горной местности. Comrades - самый известный и массовый в мире шоссейный ультрамарафон, каждый год в нем принимают участие более 10 тысяч человек.