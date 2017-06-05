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В Екатеринбурге задержали вора, который украл 3 миллиона рублей у инкассатора

Мужчина на личной машине перевозил деньги, которые собирал из платежных терминалов. Он оставил машину с деньгами припаркованной и ушел домой. В это время злоумышленник разбил стекло машины и вытащил коробки с купюрами. Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили машину, на которой скрылся похититель. Также им удалось выяснить, что он действовал не один. Грабителем оказался рецидивист из Екатеринбурга, в его квартире оперативники нашли тайник, в котором находились 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полицейские ищут соучастников, подозреваемому грозит до 10 лет заключения, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.