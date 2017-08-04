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Симоновский суд Москвы приговорил главу федерального штаба Алексея Навального екатеринбуржца Леонида Волкова к штрафу в 300 тысяч рублей

Вместе с самим Алексеем Навальным и еще одним соратником Николаем Ляскиным они наказаны за организацию так называемого агитационного субботника, прошедшего 8–9 июля в Москве. В постановлении суда сказано, что Волков "с использованием агитационных материалов организовал скрытую форму публичного мероприятия". Раздача листовок в поддержку Навального признана "скрытой формой коллективного публичного мероприятия", заявку на которое никто не подавал, пишет E1.