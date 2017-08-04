, 117 просмотров В Екатеринбурге прошел пикет против произвола полиции Накануне у здания областного управления ГУВД на проспекте Ленина активисты движения "Екатеринбург - за свободу" вышли с плакатами в поддержку участников прогулки новой оппозиции Виктора Балдина и Елены Парий. Их задержали после прогулки и за неподчинение сотрудникам полиции назначили административный арест. Участники пикета выступили с требованием уволить майора полиции Светлану Бабинову, которая занималась делом Балдина и Парий. Акция была согласована.