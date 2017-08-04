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12:16, 04 августа 2017 ,  98 просмотров
ГИБДД Екатеринбурга проверяет информацию о священнике, которые перевозил ребенка в багажнике
Очевидцы сняли на видео, как в Верхней Пышме мужчина в одежде священнослужителя вышел из магазина с ребенком, посадил его в багажник машины, покупки поставил в салон и уехал. Его мотивы пока неясны. Возможно, у него не было детского автокресла, и он таким способом пытался избежать ответственности за перевозку ребенка с нарушениями. В ГИБДД Екатеринбурга порталу ZNAK.COM рассказали, что установили водителя и продолжают расследование.
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