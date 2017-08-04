, 96 просмотров Депутат областного Законодательного Собрания Илья Гаффнер не смог добиться отмены штрафа за сокрытие имущества Его наказали за то, что в процессе процедуры банкротства он получал зарплату в ЗакСобрании. Эти деньги должны были перечисляться на специальный банковский счет, открытый арбитражным управляющим. Гаффнер получил с 13 июля по 19 сентября почти 450 тысяч рублей. За это Областной суд оштрафовал Гаффнера, который попытался оспорить решение в 17-м арбитражном апелляционном суде, но получил отказ, пишет ZNAK.COM. Сумма штрафа - четыре тысячи рублей.