, 118 просмотров Хоккейный клуб "Автомобилист" проведет встречу с болельщиками Она состоится 12 августа на площади у КРК Уралец. Публике представят новичков и дадут возможность пообщаться с игроками. Пока программа готовится, по предварительной информации, болельщики смогут сфотографироваться с хоккеистами и взять у них автографы, а вот "свободный микрофон" для обращения к руководству клуба решено не включать, пишет ZNAK.COM. Сейчас "Автомобилист" играет на турнире в Нижегородской области. Сезон КХЛ команда начнет 23 августа матчем с магнитогорским "Металлургом".