, 105 просмотров Среднеуральскую птицефабрику прокуратура уличила в загрязнении окружающей среды Природоохранная прокуратура установила, что предприятие сбрасывает сточные воды в болото Молебское на территории Верхней Пышмы. Туда сливают сточные воды с фосфатами. Птицефабрика за ущерб природе в прошлом году должна была заплатить более миллиона трехсот тысяч рублей, но выплатила только 37 тысяч. Возбуждены административные дела, предприятию вынесли новые штрафы за нарушение правил водопользования и требований к охране водных объектов. Природоохранная прокуратура будет добиваться приостановки сброса сточных вод, - сообщили агентству "Новый день" в пресс-службе областной прокуратуры.