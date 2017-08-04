, 173 просмотра Завершена регистрация кандидатов в губернаторы Свердловской области Сегодня облизбирком отказал в регистрации последнему соискателю губернаторского кресла - Ивану Волкову, который выдвигался от "Российского общенародного союза". Результат рассмотрения его документов был известен заранее - Волков вместо подписей муниципальных депутатов сдал незаполненные листы в знак протеста против муниципального фильтра. Всего за время подготовки кампании отсеялись пять кандидатов. Кроме Волкова - это Евгений Ройзман, Виктор Костромин, Иван Волков, Олеся Красномовец и Олег Сотников. Все ступени выдвижения и регистрации прошли Дмитрий Сергин, Дмитрий Ионин, Игорь Торощин, Алексей Парфенов, Константин Киселев и Евгений Куйвашев, который последние годы руководил областью по назначению, пишет "Новый день".