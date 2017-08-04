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Епархия Екатеринбурга не собирается выселять колледжи из трех зданий в центре города

Представители РПЦ обратились в суд с требованием вернуть им бывшие помещения церкви, которые сейчас занимают мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный. В епархии рассказали "Уралинформбюро", что до момента получения колледжами новых зданий не будут их выселять. МУГИСО и руководство колледжей с требованиями представителей РПЦ по передаче зданий не согласны. Дело рассмотрит Областной арбитражный суд.