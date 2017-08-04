, 89 просмотров В предстоящее воскресенье улицы Екатеринбурга заблокирует марафон "Европа–Азия" 6 августа проспект Ленина между Вайнера и 8 Марта закроют с 00:00 до 18:00. Также с 7:00 до 14:00 воскресенья проспект Ленина перекроют от Вайнера до Репина, закроют Репина от Металлургов до Ленина и четную сторону Металлургов от Пермского тракта до Репина. Будут временные перекрытия утром в воскресенье на площади Кирова, на ул. Мира, Царской и Бориса Ельцина. Автомобилистов просят выбирать пути объезда. Международный марафон "Европа-Азия" пройдет в Екатеринбурге в третий раз, передает "Уралинформбюро".