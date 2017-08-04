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На станции метро Площадь 1905 года установили терминал для оплаты проезда банковской картой

Сейчас он принимает ЕКарты, а в будущем можно будет рассчитываться картами Мир, а также картами с бесконтактными технологиями PayPass и PayWave. На стоимости билета это не скажется, - рассказал E1 гендиректор компании "И-Сеть" Павел Ведерников. На каждой станции поставят по одному такому терминалу. Если они будут пользоваться спросом, то количество терминалов увеличат. Новая система оплаты заработает уже в октябре.