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В Екатеринбурге семья дольщиков отсудила у застройщика полмиллиона рублей за задержку строительства

Горожане заключили договор участия в долевом строительстве с компанией "Брусника", они заплатили почти пять миллионов рублей за трехкомнатную квартиру в доме на углу Ломоносова-Новаторов. По договору передать квартиру застройщик обязался в первом полугодии 2016 года, но дом сдали только в апреле 2017-го. При этом ключи от квартиры семья не получила и обратилась в суд. За нарушение договора суд взыскал пятьсот тысяч рублей с застройщика, вердикт выдержал апелляцию в Областном суде, сообщает "Новый день".