, 103 просмотра Из-за позиции ГИБДД екатеринбуржцы не смогут принять участие в шествии к Мемориалу жертв политических репрессий Слушать Руководитель свердловского отделения общественной организации "Мемориал" Анна Пастухова говорит, что автоинспекторы отказались сопровождать колонну по Московскому тракту. В связи с этим шествия не будет, но акция памяти на мемориале состоится, рассказала Анна Пастухова.Акция состоится 5 августа. Автобусы отправятся от остановки у подземного перехода к ТРЦ "Мега" в полдень. "Большой Террор" начался с секретного приказа НКВД, завтра восьмидесятая годовщина этого приказа. "Мемориал" собирался с помощью шествия привлечь внимание к необходимости благоустройства комплекса памяти на 12-м километре Московского тракта, также они хотят добиться появления регулярного транспортного сообщения с мемориалом.