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Епископ Среднеуральский Евгений не стал осуждать священнослужителя, который посадил ребёнка в багажник автомобиля в Верхней Пышме

На видео, снятом очевидцами, мужчина выходит из магазина с продуктами и мальчиком, сажает его в багажник, а покупки складывает в салон. Викарий заявил, что это была игра, мужчина ничего не нарушал. Епископ уверен, что ребёнок через багажник пробрался в салон и там пристегнулся ремнем безопасности, пишет E1. Также он раскритиковал комментаторов, которые ругают священника за нарушение правил безопасности. "Если людям хочется видеть вот в этой нормальной жизненной ситуации какую-то ненормальность, то для меня это говорит только о проблемах в сознании этих людей", - сказал епископ.