, 115 просмотров Житель Екатеринбурга обманывал покупателей сотовых телефонов по всей стране 19-летний Алексей Мальцев продавал гаджеты по очень низким ценам в социальных сетях. Подозрения он отводил с помощью липовых отзывов довольных покупателей. Обманутые пользователи создали группу пострадавших от действий Алексея Мальцева, сейчас в ней 94 человека. Официально потерпевшими признаны 20 человек из Тывы, Новосибирска, Самарской области, Екатеринбурга, Москвы и других регионов, - сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. Мошенника задержали в Москве, он дал признательные показания. Ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье о мошенничестве, пишет РИА "Новый День".