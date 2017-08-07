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Ленинский райсуд Екатеринбурга оправдал основателя автомобильного завода АМУР Павла Чернавина

Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном получении кредита. Прокуратура между тем требовала для бизнесмена 7 лет колонии. По одному из эпизодов следствие настаивало на том, что при участии Чернавина завод незаконно получил кредиты на общую сумму в 12,5 млн долларов. Уголовное дело Чернавина, отметим, слушалось в Ленинском суде с 2014 года. В прошлом году процесс приостановили, назначив дополнительную финансово-экономическую экспертизу. Вновь слушания стартовали по ее завершению в июле, пишет Znak.com.