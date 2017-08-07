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Уральские студенческие отряды будут участвовать в подготовке к ЭКСПО-2025

Такое обещание врио губернатора Евгений Куйвашев дал во время посещения фестиваля песни студенческих отрядов "Знаменка" под Сухим Логом. В выходные мероприятие прошло уже в сороковой раз. "У нас есть большие шансы на победу. А в том случае, если мы выиграем, нам необходимо будет построить около миллиона квадратных метров недвижимости - арендного жилья, апартаментов" - рассказал Куйвашев. К строительству могут привлечь и стройотрядовцев. Кроме того, студенты попросили врио губернатора включить "Знаменку" в культурную программу ЭКСПО-2025, если Екатеринбург выиграет право на проведение выставки.