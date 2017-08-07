, 84 просмотра Режиссёр из Екатеринбурга Евгений Григорьев доснял фильм "Про рок" Главные роли сыграли Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Сергей Бобунец и молодые уральские музыканты. В фильме разворачивается трагикомедия о судьбе молодого поколения на фоне музыкального закулисья. Съёмки шли в течение пяти лет, ещё год ушёл на монтаж, несколько месяцев – на постпродакшн. На весь процесс ушло более 8 миллионов рублей. Премьера фильма запланирована на осень в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Однако первыми фильм увидят зрители на его родине – в Екатеринбурге, пишет портал Е1.