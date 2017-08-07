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В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, которые издевались над женщиной

Они приковали её наручниками к батарее и избивали её. Один из задержанных пояснил, что они сделали это, "чтобы не мешалась". Инцидент произошел накануне днём в доме по улице Корепина, пишет URA.RU со ссылкой на Службу спасения "Сова" в Екатеринбурге. На помощь позвала сама женщина, позвонив в полицию. Чтобы освободить пленницу, пришлось вызывать спасателей. Полиции женщина рассказала, что просидела под столом у батареи весь день. Судя по следам на руках, это не первый случай. Мужчин доставили в дежурную часть. В настоящее время полиция проводит проверку.