, 69 просмотров В Нижнем Тагиле в жилом доме рухнул потолок В доме проживает восемь семей, он давно требует капремонта. К счастью, обошлось без пострадавших, пишет "Новый день". Коммунальное ЧП случилось накануне днем. Дом 1958 года постройки, двухэтажный. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в первом подъезде обрушилось потолочное перекрытие. Надзорное ведомство ищет организацию, которая обслуживает этот многоквартирник. По данным тагильских СМИ, найти управляющую компанию будет непросто – от дома отказались все организации из-за его плачевного состояния.