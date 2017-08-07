, 73 просмотра У свердловских предпринимателей появилась возможность получать бесплатную юридическую консультацию Слушать Специалисты-практики нескольких юридических компаний, которые сотрудничают с областным фондом поддержки предпринимательства и региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей, будут отвечать на вопросы на портале 66msp.ru. Сегодня потребность задать какой-то вопрос юристу у бизнеса возникает очень часто, отметила пресс-секретарь фонда Анна ВяткинаКроме юридической консультации в планах запустить на портале трансляцию образовательных семинаров, которые проводит областной фонд поддержки предпринимательства. И бизнес-блоги от успешных предпринимателей области.