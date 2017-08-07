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В Нижнем Тагиле задержан мужчина по подозрению в лжеминировании

Накануне в полицию неизвестный сообщил о минировании отделения банка в Красноуральске. Вызов оказался ложным. Никаких опасных предметов по указанному адресу обнаружено не было. Вскоре сотрудники полиции совместно с представителями других правоохранительных органов установили номер телефона, с которого был сделан звонок. В Нижнем Тагиле по месту жительства был задержан не трезвый мужчина. Сотовый его сожительницы, с которого был сделан звонок, изъяли как вещдок. Доставленный в полицию 49-летний ранее судимый сантехник не смог внятно объяснить причину поступка. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.