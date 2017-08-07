В Екатеринбурге следователи допросили женщину-врача, которая ударила новорожденную девочку головой об стол
У ребенка предварительно подтвержден диагноз – ссадина лба. Также опрошены родители девочки, рассказал официальный представитель областного Следственного комитета Александр Шульга Слушать
Напомним, ребенок получил травму на прошлой неделе во время патронажного осмотра на дому. Врач переворачивала девочку и ударила ее головой о бортик пеленального стола. На женщину завели уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".