, 104 просмотра В Екатеринбурге следователи допросили женщину-врача, которая ударила новорожденную девочку головой об стол Слушать У ребенка предварительно подтвержден диагноз – ссадина лба. Также опрошены родители девочки, рассказал официальный представитель областного Следственного комитета Александр ШульгаНапомним, ребенок получил травму на прошлой неделе во время патронажного осмотра на дому. Врач переворачивала девочку и ударила ее головой о бортик пеленального стола. На женщину завели уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".