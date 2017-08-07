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В первом квартале года Центробанк исключил из реестра за нарушения почти 200 МФО

Количество участников госреестра микрофинансовых организаций за первые три месяца 2017 года сократилось до 2 462. Кроме исключенных за нарушения законодательства, еще 78 организаций покинули рынок добровольно, оставшиеся были исключены в связи с ликвидацией.

По сообщениям регулятора, второй этап очистки государственного реестра МФО, начавшийся в 2017 году, будет нацелен на дальнейшее исключение из него организаций, не соблюдающих установленные требования законодательства, в том числе нарушающих права потребителей финансовых услуг, не выполняющих требования к финансовой устойчивости и надежности, не вступивших в саморегулируемые организации, а также не предоставивших в течение года ни одного микрозайма. При этом количество новых участников, пришедших на рынок в I квартале 2017 года, составило 140.