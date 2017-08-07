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В Екатеринбурге за Домом контор может появиться еще одна высотка

На ближайшем архитектурно-градостроительном совете обсудят проект гостинично-административного комплекса со стоянкой между улицами Вайнера и Малышева. Здание будет высотой в 24 этажа. Общая площадь составит почти 19 000 квадратных метров. Из них больше 3 000 - это территория подземного паркинга на 86 автомобильных мест. В здании предполагаются и офисные помещения на 200 работников и гостиничные номера на 227 мест. Разработчик проекта - архитектурное бюро "Гордеев — Демидов", пишет ЕТВ. Обсуждать проект будут 10 августа.