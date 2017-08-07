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Свердловский облсуд 14 августа огласит свой приговор по нашумевшему делу о хищении глинозема с Богословского алюминиевого завода

С сегодняшнего дня коллегия судей, слушавших материалы, находится в совещательной комнате, пишет Znak.com. На скамье подсудимых, напомним, находятся четыре человека: депутат Краснотурьинской гордумы Юрий Дубовицкий, его помощник Алексей Новиков, экс-начальник городского управления ЖКХ в Краснотурьинске Юрий Баканин, экс-начальник участка отгрузки готовой продукции БАЗа Игорь Мухамеджанов. Их обвиняют по статье "Кража". Глинозем вывозился вагонами под видом известкового порошка. Сбывали его на территории Свердловской, Московской, Новгородской, Воронежской, Кемеровской областей и в Санкт-Петербурге. Отметим, что в областном суде, который в обычном режиме рассматривает апелляционные жалобы за один день, дело о краже глинозема с БАЗа слушается с 20 июля.