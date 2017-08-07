Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
15:27, 07 августа 2017 ,  73 просмотра
На матч "Урал"-"Зенит" в Екатеринбурге продано более 6 тысяч билетов
Полностью проданы места на центральные трибуны A и С. "Сейчас в продаже остались билеты только на трибуну B (за воротами). Кроме того, трибуна D полностью резервирована под болельщиков "Зенита", - рассказали изданию Znak.com в ФК "Урал". Сколько именно фанатов питерского клуба приедет в Екатеринбург, пока не известно. Всего стадион вмещает 10 тысяч человек. "Урал" и "Зенит" пока идут в чемпионате России без поражений. Матч пройдет в Екатеринбурге 9 августа.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Максим Путинцев Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге"
3 соображения по поводу 3 лет продуктового эмбарго
1 Ответ оказался несимметричным (их санкции - против корпораций и граждан, наши - секторальные) 2 Н...
07 августа , 54 просмотра
БЛОГИ
Сергей Мошкин политолог
К чему эта лотерея?
Прогнозируемая явка 10 сентября вполне приличная, без всякой лотереи. Провинция не страдает абсенте...
07 августа , 45 просмотров
БЛОГИ
Алексей Мосин Доктор исторических наук
Нет, не горжусь я своим городом
На "Эхе Москвы в Екатеринбурге" обсуждался вопрос, гордимся ли мы тем, что в нашем городе...
07 августа , 59 просмотров
СМИ2
АНОНСЫ
08 августа "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
08 августа "Интервью" После 15:00. Гость: Руслан Музафаров, коммерческий директор "ЛСР. Недвижимость – Урал".
Задать вопрос
08 августа "Юридическая консультация" После 14:00.
Задать вопрос
08 августа "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ АВГУСТ 2017
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Фестиваль и лотерея на выборах – похоже ли это на подкуп избирателей?
Число проголосовавших: 11
07 августа
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Правила конкурсов.
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения