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На матч "Урал"-"Зенит" в Екатеринбурге продано более 6 тысяч билетов

Полностью проданы места на центральные трибуны A и С. "Сейчас в продаже остались билеты только на трибуну B (за воротами). Кроме того, трибуна D полностью резервирована под болельщиков "Зенита", - рассказали изданию Znak.com в ФК "Урал". Сколько именно фанатов питерского клуба приедет в Екатеринбург, пока не известно. Всего стадион вмещает 10 тысяч человек. "Урал" и "Зенит" пока идут в чемпионате России без поражений. Матч пройдет в Екатеринбурге 9 августа.