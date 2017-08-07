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Коммунальные квартиры в Екатеринбурге с февраля 2015 года подешевели на 24%

Только за последние четыре недели цены на комнаты в коммуналках снизились на 0,9%, а средний уровень цен предложения составил порядка 61 500 рублей за кв.м. Вообще, средняя цена предложения метра на вторичном рынке составляет 66 300 рублей. За период с февраля 2015 года снижение больше чем на 13,5%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости. Среди отдельных территориальных сегментов снижение цен за последние четыре недели зафиксировано в центре и на окраинах в третьем и четвертом поясе. Медленно снижается и средний срок экспозиции квартир. Сегодня это 133 дня. При этом продавцы, которые реально оценивают текущую рыночную ситуацию, имеют возможность продать квартиру за 2-3 месяца. Но основная масса собственников по-прежнему выходит на рынок по ценам "выше рынка" и в процессе экспозиции пытается найти ценовой уровень, который станет интересен потенциальным покупателям. Еженедельно в базе данных УПН дешевеет около 750 квартир. За последний месяц цены были снижены по каждой четвертой квартире, пишет УрБК.