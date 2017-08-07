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Каждый второй россиянин считает, что вести предпринимательскую деятельность в России без взяток невозможно

Таковы данные опроса аналитического центра НАФИ. Активнее всего разделяют такую точку зрения в Северо-Кавказском федеральном округе — 79% опрошенных. В УрФО такого мнения придерживается 42% опрошенных. Также из опроса следует, что 46% населения убеждены, что бизнес в стране не защищен от преступности и криминала. Здесь в лидерах опять Северо-Кавказский ФО - так считает 91% опрошенных, На Урале это чуть меньше половины - 48%. Наименее опасная для бизнеса обстановка, с точки зрения опрошенных, в Северо-Западном ФО, лишь 29% респондентов указали, что бизнес в их регионе не защищен от криминала. Чтобы начать бизнес чаше всего не хватает финансов. 44% респондентов не начинают предпринимательскую деятельность из-за отсутствия стартового капитала. У трети просто нет такого желания. Порядка 15% указывают на отсутствие идей. Барьерами в том числе являются незнание законов, отсутствие экономической подготовки и опыта в документообороте.