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12:14, 08 августа 2017 ,  161 просмотр
Свердловское правительство собирается купить четыре мотоцикла
Стоимость каждого из них более 1 миллиона 300 тысяч рублей, максимальная сумма для заключения контракта - более 5,5 миллиона. Транспортные средства закупает Министерство общественной безопасности за счет средств областного бюджета. Технику необходимо поставить на склад Отряда обеспечения областной противопожарной службы, сообщает РИА "Новый день" со ссылкой на данные сайта госзакупок. Двигатели мотоциклов должны быть объемом не менее тысячи кубических сантиметров, двухцилиндровые и четырехтактные. Аукцион назначен на 4 сентября. Закупка проходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
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