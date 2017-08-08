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12:30, 08 августа 2017 ,  73 просмотра
Минфин доработал идею либерализации системы ОСАГО
Ведомство готово предоставить страховщикам право снижать, но не повышать тарифы. Размер тарифа будет зависеть в том числе от манеры вождения водителя. Чтобы ее отследить страховщик должен будет установить устройство телематики. Также при определении стоимости полиса будет учитываться, нарушал ли автомобилист ПДД. Водителям же поправки Минфина предлагают три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 миллионов рублей и возможность заключать договор более чем на год. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Положительные сдвиги в развитии ОСАГО могут быть, если все эти поправки примут сразу, - считает председатель Союза страховщиков Уральского региона "Белый соболь" Олег Цыпулин Слушать "Коммерсантъ" отмечает, что участникам рынка не нравятся ни рост лимитов выплат, ни идея установки устройств телематики, а сами тарифные коэффициенты они хотели бы не только снижать, но и повышать. Правление Российского союза страховщиков отправило свои предложения в Минфин.
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