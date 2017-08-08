, 57 просмотров Тренерский штаб екатеринбургской хоккейной команды "Автомобилист" определился с основным составом к новому сезону Это была одна из задач на прошедший кубок губернатора Нижегородской области. По словам Владимира Крикунова, в заключительном мачте турнира он проверил в деле молодых игроков. Команда дважды вела в счете, но в итоге уступила нижегородскому "Торпедо" в серии буллитов. Основное время завершилось со счетом 3:3. Первый матч нового сезона в КХЛ "Автомобилист" проведет в Магнитогорске 23 августа.